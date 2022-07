È già stato predisposto a Soliera un gruppo di medici che garantirà la continuità assistenziale ai pazienti del dottor Simone Nicoletti, che cessa l’attività del suo ambulatorio, nella frazione di Sozzigalli, dal prossimo 24 luglio. L’Azienda USL di Modena ha inviato una lettera a tutti i pazienti coinvolti informandoli che dal prossimo 25 luglio i medici saranno a disposizione (un professionista per ogni turno, a rotazione) nel Poliambulatorio di Soliera, in via 25 Aprile 30.

Le visite si effettueranno solo su appuntamento da fissare per telefono al numero 059 5137137 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 15: una segretaria si occuperà di fissare appuntamenti e prendere accordi per le ricette ed è possibile richiedere visite domiciliari telefonando allo stesso numero di telefono da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11.

Nella lettera inviata ai cittadini l’Ausl si scusa con gli assistiti e assicura che si sta facendo tutto il possibile per garantire l’assistenza pur in un contesto di carenza generale di medici di medicina generale.

“Pur nella difficoltà di reperire medici di medicina generale – sottolinea Stefania Ascari Direttrice del Distretto sanitario di Carpi –, l’Azienda ha messo in campo una soluzione temporanea, condivisa con i medici di medicina generale del territorio, che punta a dare continuità assistenziale alle persone, soprattutto ai cittadini affetti da patologie croniche”.