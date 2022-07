Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenza Permanente del Volontariato e della Promozione Sociale nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera a cui spetta designare una terna di candidati per due componenti cooptati del Consiglio di Indirizzo della Fondazione CR Carpi.

Possono accedere alla conferenza le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), anche se non formalmente iscritte ai rispettivi registri, con sede principale o sezione territoriale nei Comuni di Carpi, Novi di Modena o Soliera, che svolgono un’attività di utilità sociale nell’ambito della stessa area di operatività della Fondazione.

Per prendere parte alla Conferenza Permanente del Volontariato occorre far pervenire la propria richiesta tramite raccomandata postale o raccomandata a mano su apposito modulo, entro il 19 settembre 2022, presso gli uffici della Fondazione, situati a Carpi, in via Sardegna 2, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Il regolamento completo e la modulistica sono disponibili presso gli uffici e sul sito www.fondazionecrcarpi.it.

Le organizzazioni e le associazioni iscritte alla conferenza immediatamente antecedente all’attuale convocazione sono considerate ammesse d’ufficio.