Gli insegnanti della Scuola di musica e coro voci bianche – Città di Guastalla tornano alla ribalta sul palco di piazza Mazzini domani, venerdì 22 luglio alle ore 21.30, per proporre un concerto dal titolo “MUSICA MAESTRI!”

“Da Enrico Ruggeri a Chick Corea, da Isaac Hayes a Lucio Dalla, un ricco repertorio di suoni e atmosfere diverse cattureranno il pubblico per trasportarlo in quella variopinta dimensione espressiva ed emotiva che chiamiamo ‘semplicemente’ MUSICA” afferma Cecilia Brozzi, direttrice della locale scuola di musica.

“Come scuola e come insegnanti ci proponiamo anche con questo concerto di sensibilizzare il pubblico verso un tipo di musica che, purtroppo, oggi non è molto frequente, anzi rappresenta una rarità se guardiamo ai principali canali di diffusione culturale e di intrattenimento. Ci rivolgiamo proprio a quegli ascoltatori giovani, per così dire, distratti da prodotti più commerciali e di facile fruibilità, attraverso una musica che coinvolgerà sia loro, sia gli adulti” ha aggiunto la direttrice Brozzi, che conclude dicendo: “Possiamo sostenere insieme a Nietzsche che ‘senza musica la vita sarebbe un errore”.

Venerdì 22 luglio

MUSICA MAESTRI!

Ore 21.30 – Piazza Mazzini

Concerto dei maestri della Scuola di Musica e Coro voci bianche “Città di Guastalla”

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND

Sabato 23 luglio

LA PITTURA ESAGERATA DI ARMANDO

17.30 – Chiesa di San Francesco

Inaugurazione della mostra personale di Armando Terzi

23 luglio – 27 agosto 2022

Chiesa di San Francesco

Via Passerini

inaugurazione: sabato 23 luglio ore 17.30

interverranno:

IVANO PAVESI Assessore alla Promozione Turistica

GLORIA NEGRI Assessore alla Cultura

RENZO MARGONARI Critico d’Arte, Giornalista, Scrittore

aperture: Mercoledì 10.00-12.30, Sabato e Domenica 10.00-12.30 – 16.00-19.30

Per visite su appuntamento: Armando Terzi tel. 338 9089681

SAGRA DI TAGLIATA

Dalle ore 20.00 – Parco GS Tagliata

Sagra paesana con stand gastronomico, serata di ballo liscio con “Ivana”.

UN PO DI BLUES…

Ore 21.30 – Piazza Mazzini

Andrea Sorrentino (canto), Mattia Martini (chitarra), Maurizio Avidano (chitarra), Sebastiano Reggiani (basso), Roberto Farri (batteria).

Domenica 24 luglio

SAGRA DI TAGLIATA

Dalle ore 20.00 – Parco GS Tagliata

Sagra paesana con stand gastronomico, spettacolo a cura della compagnia “I Geniattori”

E LUNEDÌ TORNA IL CINEMA

Lunedì 25 luglio ORE 21.30

Cortile scuola elementare – via A. Costa

SPIE SOTTO COPERTURA

Regia di Nick Bruno, Troy Quane (2019)

Con Will Smith, Tom Holland, Ben Mendelsohn, Masi Oka, Rashida Jones, Karen Gillan

Animazione

La spia più cool del mondo e uno scienziato devono unire le forze per salvare il mondo. Lance è una spia affascinante, e Walter inventa per lui speciali marchingegni. Quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, Walter e Lance si trovano improvvisamente a fare affidamento l’uno sull’altro, ma in un modo completamente nuovo.

Ingresso a pagamento: 4 euro intero – 2 euro ridotto