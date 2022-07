Lunedì 18 luglio scorso si è tenuta a Crevalcore la consegna ufficiale all’agriturismo Valle Torretta, in via Scagliarossa, della vetrofania, e quindi l’autorizzazione all’uso, del logo della Ciclovia del Sole, assieme al primo set di mappe/tovagliette da tavola in doppia lingua dedicate al passaggio della Ciclovia del Sole nel centro storico di Crevalcore.

L’agriturismo è stata la prima attività di Crevalcore che ha aderito alla Carta dei servizi della Ciclovia del Sole. In uno spazio rinnovato, Steven e Caterina offrono una ristorazione che utilizza i prodotti della loro azienda, dal lunedì al venerdì a pranzo. La nuova realtà affianca gli spazi teatrali delle Sementerie artistiche a cui garantisce la piccola ristorazione del fine settimana, in occasione delle Notti delle Sementerie. Offre oltre alla ristorazione, l’ospitalità, l’assistenza con la ciclofficina e il ricovero delle biciclette.

Grazie a questa adesione l’azienda potrà avere visibilità sul sito della Ciclovia del Sole e su tutti i social dedicati, opportunità che sarà riservata d’ora in avanti solo a coloro che aderiscono alla Carta dei servizi. L’adesione alla Carta dei servizi è gratuita per tutti.

Con l’occasione, il Sindaco Marco Martelli, l’assessora al turismo Mariarosa Nannetti e l’assessore alle attività produttive Donatello Poluzzi hanno voluto valorizzare il momento consegnando, oltre alla vetrofania, una tovaglietta che, ripiegandosi, diventa anche mappa del centro storico di Crevalcore con l’indicazione dei luoghi più rilevanti, realizzata in italiano ed in inglese, e quindi utilizzabile dai ciclo-turisti.

Quest’ultima è un’azione promossa dal Comune di Crevalcore che distribuirà, gratuitamente, le mappe-tovagliette in doppia lingua a tutti gli aderenti alla Carta dei Servizi della Ciclovia del Sole.

Oltre all’agriturismo Valle Torretta, hanno aderito la rosticceria di pesce Fish & drink di via Gaetano Lodi e la pizzeria La Lanterna di Via di Mezzo Ponente.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Crevalcore per promuovere il nostro territorio – dichiara il sindaco Martelli – Sono molte le azioni già messe in atto dal nostro Comune, quali la mappa green, la mappa turistica in doppia lingua del centro storico, i tour dedicati, l regolamento De.co per promuovere le tipicità locali, il video delle bellezze artistiche e naturalistiche per le fiere del settore. L’adesione alla Carta dei servizi rappresenta per le realtà del territorio un’importante opportunità di rilancio per fare di Crevalcore un centro attento alle esigenze dei cicloturisti ed accogliente anche per i turisti stranieri in visita sulla Ciclovia. E’ possibile aderire alla Carta dei servizi per tutte le realtà ristorative o ricettive o del mondo bike, ma anche per le aziende agricole, le fattorie didattiche, gli agriturismi affinché si consolidi una rete di imprese bike-friendly anche nel nostro Comune. L’iniziativa è promossa dalla Città metropolitana su tutti i comuni toccati dalla Ciclovia del Sole.”