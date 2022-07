ROMA (ITALPRESS) – Sono 80.653 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte degli 86.067 registrati ieri. I tamponi totali processati sono 366.000. I decessi odierni sono 157, come ieri, per un totale di 170.527 vittime da inizio epidamia. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.984, quelli in terapia intensiva 410.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).