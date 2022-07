Torna in strada il camper vaccinale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna per portare la vaccinazione anti-covid vicino alle persone, nei luoghi di frequentazione estivi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la protezione civile locale.

Venerdì 22 luglio, dalle 18 alle 22, il camper dell’Azienda USL sarà presente all’interno della Fest’Unità di San Giacomo del Martignone in via Persiceto 18, per offrire 100 dosi ad accesso libero, senza prenotazione.

La vaccinazione anti-covid sarà disponibile per tutte le persone di 60 anni o più che desiderino ricevere la quarta dose e per tutte le persone dai 12 anni in su che non abbiano ricevuto la dose booster nei tempi previsti dalle raccomandazioni del Ministero della Salute, ovvero dopo almeno 120 giorni dalla precedente vaccinazione o infezione da Covid-19.

Per verificare che i tempi siano rispettati correttamente è consigliabile portare con sé il proprio certificato vaccinale o altra documentazione relativa alla pregressa infezione come la disposizione di fine isolamento o il Green pass.