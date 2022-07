“Un’iniziativa senza alcun dubbio positiva, che coglie lo spirito del confronto iniziato alcune settimane fa con l’obiettivo di sostenere le piccole imprese in un contesto difficile come quello attuale”. Così Cna, Confesercenti, Lapam e Confcommercio commentano la lettera indirizzata dal Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei a tutti i sindaci della provincia sollecitando un’applicazione omogenea del Canone unico patrimoniale (l’imposta che ha sostituito diverse misure, quali la tassa sulla pubblicità e l’occupazione di suolo pubblico).

Non solo: l’Amministrazione Provinciale ha anche sollecitato ad applicare le opportunità fissate dal legislatore per stabilire la riduzione o l’esenzione del Canone unico patrimoniale per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di attività commerciali e artigianali.

Ma quella della Provincia non si limita ad essere un’operazione di moral suasion: l’Amministrazione, infatti, cogliendo la sollecitazione delle associazioni, ha previsto nel proprio regolamento istitutivo del Canone unico l’esenzione per questo tipo di occupazioni sulle strade gestite dalla stessa.

“Comprendiamo le esigenze dei comuni e le difficoltà che questi ultimi hanno nel definire i propri bilanci, ma non possiamo non rimarcare le enormi difficoltà di tante piccole imprese e delle famiglie degli imprenditori e dei dipendenti che vi lavorano. Un aiuto come quello suggerito ed applicato dalla Provincia sarebbe estremamente utile”, concludono Cna, Confesercenti, Lapam e Confcommercio.