Un omaggio a Gilles Villeneuve nell’anno del quarantesimo anniversario della scomparsa del pilota: sabato 23 luglio è in programma il “Raduno 40° Gilles Villeneuve”, riservato ai possessori di vetture storiche e moderne Ferrari e ai soci possessori dei Club Ferrari. Il raduno coinvolge i Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Modena, Mirandola e Nonantola, e nasce dall’iniziativa dello Scuderia Ferrari Club Prato, Scuderia Ferrari Club Erba, Scuderia Ferrari Club Rovigo, Scuderia Red Passion di Lugo, dal Club Ferraristi Toscani e dal Lancia Thema Club International, per rendere omaggio al pilota canadese nell’anno delle celebrazioni del 40° dalla scomparsa e per ricordare i dieci anni del terremoto in Emilia.

Il programma della giornata prevede alle ore 10 l’arrivo delle vetture nel piazzale del Museo Ferrari di Maranello e il passaggio verso via Gilles Villeneuve; alle 10.45 la cerimonia con la presenza dei sindaci di Fiorano Modenese, Maranello, Nonantola e deposizione di una corona di alloro con esecuzione del “Silenzio Fuori Ordinanza” sul Monumento di Gilles Villeneuve vicino all’ingresso della Pista di Fiorano in via Gilles Villeneuve con striscioni dei club aperti disposti a semicerchio e vetture allineate lungo la via. Alle 11.15 la sfilata delle vetture per il centro di Maranello, per poi dirigersi a Formigine, dove è prevista la sosta in piazza Calcagnini di fronte al Castello, quindi la partenza per Modena dove avverrà la sfilata nelle vie del centro con passaggio al Museo Enzo Ferrari e l’arrivo e sosta in Piazza Roma di fronte all’Accademia Militare. Le vetture si dirigeranno poi a Mirandola, dove alle 16.15 è prevista la sfilata in Piazza Costituente per ricordare i 10 anni del terremoto del 2012. Alle 17 la sfilata per le vie cittadine di Nonantola e la visita dei partecipanti alla mostra 40° di Gilles Villeneuve alla Cantine Giacobazzi. Il raduno si concluderà alle 19 con l’allineamento delle vetture all’ingresso di Piazza Gramsci a Nonantola, presentazione modelli vetture ed equipaggi, percorso su strade chiuse al traffico intorno al centro storico di Nonantola.