La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà due donne di 23 e 27 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Una pattuglia è intervenuta in via Emilia Est presso un’attività commerciale, dove l’addetto alla sorveglianza aveva appena individuato le due donne che, dopo aver asportato dagli scaffali della merce, occultandola all’interno delle proprie borse, avevano oltrepassato la barriera delle casse senza pagarne il corrispettivo.

La merce, del valore commerciale di circa 68 euro, è stata riconsegnata al titolare. Le due donne, già note a questi Uffici, sono entrambe destinatarie di Avviso orale, emesso dal Questore di Modena, rispettivamente nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021. La reiterazione dei reati sarà oggetto di ulteriori valutazioni delle relative posizioni soggettive.