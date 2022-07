Prosegue l’ormai nota rassegna di spettacoli musicali al Castello di Spezzano (via del Castello n.12) “Note di Notte”. Dieci appuntamenti ci accompagneranno lungo tutta l’estate 2022, con musica di qualità declinata in modi differenti.

Domenica 24 luglio alle 21.00 avremo il concerto dei Tindersticks. La storica band indie di Nottingham (UK) presenta un elegante spettacolo di pop orchestrale. Inoltre, con l’evento i Tindersticks festeggiano i 30 anni di carriera! L’evento è organizzato da Astoria Live con il Comitato Fiorano in Festa e presentato da Sada Cavi.

L’ingresso è solo per questa occasione a pagamento, e il link tramite cui fare l’acquisto è rintracciabile sul sito del Comune. La capienza massima è di 199 posti. Durante le serate sarà disponibile il servizio bar curato dai volontari AVF.

Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 0536 833298 (in orari apertura sabato e domenica ore 15.00-19.00); possibile consultare il sito www.fioranoturismo.it o la pagina FB dedicata. Mascherina consigliata.

Tindersticks è una band formatasi nel 1992 per volontà degli ex Asphalt Ribbons, Stuart Staples (voce), Dave Boulter (organo e fisarmonica) e Dickon Hinchliffe (violino), a cui si aggiungono i londinesi Neil Fraser (chitarra), Al Macauley (percussioni e batteria), John Thompson (basso) e Mark Colwill (basso). Si fanno notare sulla scena indie britannica grazie al brano “Patchwork” e al primo EP Unwired, per poi pubblicare i loro primi tre album. Il quarto, Simple Pleasure (1999), segna una dipartita sia dall’etichetta This Way Up che dallo stile scuro e profondo. Lo stesso anno, la band cura la colonna sonora di uno dei film più “scandalosi” della 54° edizione del Festival di Cannes, “Trouble Every Day”. L’uscita dell’introspettivo Waiting for the Moon del 2003 segna l’inizio di un periodo di pausa. La band torna a incidere insieme nel 2007 e nel 2010 ecco l’uscita dell’ottavo album. Nel 2019 pubblicano il loro dodicesimo album, No Treasure But Hope e, conseguentemente alla cancellazione di tour, tornano in sala di incisione e rilasciano l’album Distractions nel 2021.