In merito all’incendio divampato nella tarda serata di martedì 19 luglio, intorno alle ore 23, nel sito di via Caruso in gestione ad Herambiente l’azienda multiservizi “informa che lo stesso è stato prontamente segnalato dal sistema di rilevazione incendio attivo nel sito, con conseguente immediata attivazione dei Vigili del fuoco che sono subito intervenuti fino a domarlo completamente nella prima mattina di oggi”.

“Le fiamme – prosegue Herambiente – hanno coinvolto esclusivamente una tettoia dove vengono stoccati rifiuti ingombranti provenienti dal territorio, in attesa di essere lavorati.

Nel corso delle prossime ore l’edificio verrà messo in sicurezza così da consentire la conclusione di tutte le attività, nonché la definizione delle cause che hanno originato l’evento. Dalle prime evidenze si ritiene comunque che sia di natura accidentale. Tutte le attività sono presidiate fin da questa notte dall’Arpae.

Hera sta intraprendendo tutte le azioni al fine di limitare i disagi e alcune tipologie di rifiuto verranno temporaneamente dirottate verso altri impianti, anche nella disponibilità del Gruppo.

Nell’incendio non è stata coinvolta l’area adibita a discarica. Peraltro, questa porzione del sito non è più in esercizio da fine 2008. Da quella data essa è in fase di “post-gestione”: è dunque costantemente monitorata – conclude l’azienda – ma non vi è il conferimento di nuovi materiali”.