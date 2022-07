E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, informa che in questi giorni sta eseguendo a Bologna un complesso piano di lavori riguardanti la Cabina Primaria denominata “Giardini Margherita” costruita interamente sottoterra ed ubicata in via Castiglione, vicino agli omonimi giardini pubblici.

L’intervento, finalizzato a migliorare ulteriormente la qualità del servizio elettrico per oltre 60.000 cittadini del centro di Bologna, consiste nella sostituzione di un trasformatore di potenza da Alta a Media tensione del peso complessivo di 70 tonnellate che andrà posizionato a 8 metri di profondità.

A causa della natura complessa delle attività, l’azienda elettrica è stata costretta ad instaurare un senso unico in Via Castiglione, da Via Sabbioni verso Piazza Porta Castiglione, che rimarrà in vigore fino al 29 luglio e a chiudere completamente la suddetta via dalle ore 6 alle ore 18 fino a sabato 23 luglio ( nel tratto da Piazza Porta Castiglione all’intersezione con Via Sabbioni)

Gli interventi in corso avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza alcun disagio per la clientela.