Un trekking ai piedi del monte Cimone, tra le praterie e le anticime della vetta più alta dell’Appennino settentrionale, tra panorami mozzafiato e scenografie spettacolari che si tingono dei colori del tramonto. E sul più bello, mentre il sole sparisce dietro le montagne e sui crinali si apre il sipario rosso e oro della sera, si diffondono nell’aria le note di un pianoforte.

Sono questi gli ingredienti de ‘La leggenda del pianista sul crinale’, la seconda edizione di un’iniziativa unica ed emozionante che unisce trekking e musica, in programma sabato 23 luglio 2022 tra i comuni di Montecreto e Sestola. Si parte con una facile escursione a piedi tra le meraviglie dell’alto Appennino modenese, accompagnata da una guida ambientale escursionistica, che termina con il concerto del pianista Daniele Leoni nel Far West, un anfiteatro naturale unico, con la magia del tramonto che infiamma il monte Cimone. L’iniziativa è organizzata dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ e dal maestro Daniele Leoni. Il ritrovo è alle ore 16.30 presso il parcheggio di Passo del Lupo (Sestola). Info e iscrizioni: Alessandro 3382401848.

Ma ‘La leggenda del pianista’ in Appennino continua poi il 3 settembre 2022 al lago Santo modenese con la quinta edizione de ‘La leggenda del pianista sul lago’

Domenica 24 luglio (replica sabato 28 agosto) è in programma invece un trekking suggestivo e avventuroso alla scoperta delle antiche miniere di rame di Montecreto, ancora oggi visitabili e percorribili in parte. Il complesso archeominerario, al centro di ricerche universitarie, ha visto le prime estrazioni di minerale già durante il periodo romano, mentre gli ultimi anni di vita della miniera risalgono alla Seconda guerra mondiale. Il ritrovo è alle ore 9 a Montecreto (info e iscrizioni Davide 3711842531).

Per gli amanti del puro trekking, nel fine settimana sono inoltre in programma escursioni più impegnative sui crinali dell’Appennino: sabato 23 luglio trekking sui crinali dell’alta valle delle Pozze, sulla Femminamorta; domenica 24 luglio escursioni impegnativa lungo le creste dei Balzi dell’Ora (info e iscrizioni Francesco 3486938044.

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, Cimone Holidays. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook e Instagram ‘La via dei monti’.