Gli studenti residenti ad Albinea, che frequentano la classe prima delle scuole secondarie di primo grado (statali, private-paritarie, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale), hanno la possibilità di avere un rimborso totale (100%) della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. La richiesta andrà presentata all’ufficio Scuola del Comune entro il 26 ottobre 2022 (vedi avviso allegato).

In questo modo l’amministrazione comunale ha deciso (con delibera di Giunta) di investire ancora di più sulla scuola, sul diritto allo studio e sull’educazione.

Per avere diritto al rimborso è necessario avere un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2022, in corso di validità, da 0 a 28.000 euro e non aver beneficiato del contributo dei libri di testo concesso dalla Regione Emilia Romagna nella misura del 100%. L’ammontare della spesa massima sostenuta è determinato, per tutti gli studenti richiedenti, indipendentemente dall’Istituto frequentato, nella dotazione libraria determinata dall’Istituto Comprensivo di Albinea, relativamente alla classe prima.

Si precisa infine che: le famiglie con valore Isee 2022 compreso tra 0 e 15.748,78 euro dovranno presentare, entro il 26 ottobre 2022, domanda in via prioritaria alla Regione Emilia-Romagna e al Comune; le famiglie con valore Isee 2022 compreso tra 15.748,79 e 28mila euro, dovranno presentare, entro il 26 ottobre 2022, domanda esclusivamente al Comune.

Dal momento che anche la Regione Emilia-Romagna eroga contributi per i libri di testo, è importante precisare che, in caso di erogazione parziale della richiesta per l’ottenimento del contributo regionale “buoni libro”, l’eventuale percentuale di rimborso erogata dal Comune, sarà cumulativa sino al raggiungimento del 100% del costo della dotazione libraria. L’importo massimo del rimborso sarà pari a 300,35 euro.