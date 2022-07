Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Milano.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena e Modena nord, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Raccordo di Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano.

In alternativa, per i veicoli diretti verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo di Casalecchio, si potrà uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione di Bologna San Lazzaro, uscire allo svincolo n.3 “Ramo Verde”, percorrere il Ramo Verde e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

Di conseguenza, per chi percorre il Ramo di Casalecchio con provenienza A14, sarà chiuso lo svincolo di immissione sull’A1 verso Milano.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 luglio, saranno completamente chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Rimini nord e Riccione, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura di Rimini nord: Valle del Rubicone o Rimini sud;

per la chiusura di Riccione: Rimini sud o Cattolica.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.