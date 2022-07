Il Comune di Vezzano sul Crostolo, in collaborazione con Iren, prosegue la strada intrapresa nell’ambito della corretta gestione della raccolta dei rifiuti potenziando e ottimizzando il servizio dei Centri di Raccolta Differenziata, attraverso un innovativo sistema informatizzato che permette ai cittadini del territorio comunale di conferire i rifiuti presso il Centro di Raccolta di Via Statale 63 in Località Casoletta e di accedere ad un nuovo sistema premiante: in base alla tipologia ed alla quantità di rifiuto conferito, si accumulano punti per ottenere sconti in fattura.

L’accesso al Centro di Raccolta ed il relativo sistema premiante sono possibili tramite la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana. In questi giorni i cittadini stanno ricevendo presso la propria abitazione una comunicazione che riporta la tabella dei materiali oggetto di premialità e i punteggi che si ottengono. Con questa nuova modalità di conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta i cittadini virtuosi possono avere riduzioni sulla tariffa.

Il Centro di Raccolta di Vezzano sul Crostolo, di via Strada Statale 63, Località Casoletta, osserva i seguenti giorni e orari di apertura:

orario legale (da aprile a ottobre)

mattina: mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12

pomeriggio: da lunedì a sabato dalle ore 14 alle 17

orario solare (da novembre a marzo)

mattina: mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12

pomeriggio: da lunedì a sabato dalle ore 15.30 alle 18.30

Ricordiamo infine che è attivo sul territorio il servizio di raccolta gratuita rifiuti ingombranti a domicilio; è sufficiente prenotare il ritiro telefonando al NUMERO VERDE 800-212607 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17 e il sabato dalle ore 8 alle 13, oppure collegandosi a https://servizi.irenambiente.it/ alla sezione “rifiuti ingombranti”.