La macchina organizzativa non va in ferie e non si ferma neanche in estate. In Comune a Guastalla stanno già lavorando alle feste di settembre, in particolare a quella dello Sport e del Volontariato che si terrà il 10 e l’11 settembre 2022 e vedrà coinvolte, come ogni anno, tante società sportive, associazioni di volontariato, atleti, dilettanti, appassionati.

Fra gli appuntamenti già confermati c’è la MEZZA MARATONA-HALF MARATHON 3° Memorial Cinzia Sandri, che si terrà domenica 11 settembre ma già da ora si raccolgono le iscrizioni. È organizzata insieme ad Asd Gualtieri 2000, FitClub e Smeg e si snoderà tra le strade del centro città fino a toccare diverse frazioni del territorio guastallese. Oltre alla gara competitiva, la mezza maratona di 21 chilometri, sono previsti due percorsi ludico-sportivi di 5 e 10 km, aperti anche a chi vuole fare una semplice passeggiata. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà devoluto in beneficenza, al reparto di Oncologia dell’ospedale di Guastalla e al comitato genitori della scuola primaria e secondaria di Boretto. Si tratta della prima Mezza Maratona che si tiene a Guastalla ed è organizzata in memoria di Cinzia Sandri, una dipendente della Smeg venuta a mancare qualche anno fa.

11 SETTEMBRE 2022

Ritrovo a partire dalle ore 7 c/o presso Piazza Mazzini, Guastalla

MEZZA MARATONA COMPETITIVA PARTENZA ORE 9

5KM E 10KM NON COMPETITIVA PARTENZA ORE 9.15

REGOLAMENTO COMPETITIVA 21 KM

Iscrizione competitiva

Le iscrizioni si potranno effettuare entro le ore 24 del 09 Settembre 2022 esclusivamente sul sito www.atleticando.net\emiliaromagna oppure l’11 Settembre dalle 7:30 alle 8:30 in Piazza Mazzini.

Gara aperta a tutti con certificato medico valido per l’Atletica Leggera.

Costi iscrizione e premiazioni

Il contributo di partecipazione è di 20€ per le iscrizioni online e di 25€ per le iscrizioni effettuate in loco il giorno della competizione. Le premiazioni avverranno al termine della gara alle 11:30 circa.

Durante la cerimonia saranno premiati, con premi a scalare:

• Le prime 10 donne assolute

• I primi 10 uomini assoluti

Le prime 3 donne assolute e i primi 3 uomini assoluti riceveranno un Piccolo Elettrodomestico Smeg e un buono sconto del 10% sull’acquisto di un Grande Elettrodomestico sull’e-commerce Smeg: www.smeg.com/it

Ritrovo – aree di partenza – orario partenza

Il ritrovo è a partire dalle ore 7:00 c/o Piazza Mazzini Guastalla. La partenza è prevista per le ore 9. Per accedere all’area saranno applicati i protocolli anti covid in vigore al momento della gara.

Cronometraggio e ritiro pettorali

Il ritiro dei pettorali sarà Domenica 11 Settembre dalle ore 7:30 alle ore 8:30 presso il Comune di Guastalla.

Il cronometraggio sarà a cura di UISP. Il tempo limite per completare la gara è di 2h e 30 minuti, oltre il quale gli atleti saranno tenuti a seguire le norme del codice della strada visto che gli incroci non saranno più presidiati.

Percorso e ristori

Il percorso è di 21km e il tracciato è prevalentemente asfaltato/compattato segnalato con specifici picchetti e/o indicazioni. I ristori sono posizionati al 5°, 10° e 15° chilometro.

Parcheggi servizi igienici, docce e deposito borse

Servizi igienici disponibili presso Palazzo Ducale, docce e deposito borse non disponibili.

Parcheggi presso Piazza Ragazzi del Po (non custodito).

Pacco gara e medaglia

Il pacco gara comprenderà medaglia, premio in natura e maglia dell’evento.

REGOLAMENTO NON COMPETITIVA LUDICO MOTORIA 10 e 5 KM

Iscrizione

Le iscrizioni si potranno effettuare il giorno della competizione (11 Settembre 2022) direttamente al punto iscrizioni presso il Comune di Guastalla dalle ore 7 alle ore 9.

Costi iscrizione

Il costo dell’iscrizione è di € 10 e comprende assicurazione, ristoro e pacco gara.

Pacco gara

Nel pacco gara sono compresi: premio di partecipazione in natura, maglietta della corsa.

Ritrovo – aree di partenza – orario partenza

Per accedere all’area saranno applicati i protocolli anti covid in vigore al momento della gara.

Il ritrovo è a partire dalle ore 7:00 c/o Piazza Mazzini Guastalla.

La partenza gara è prevista dopo la partenza della gara competitiva.

Parcheggi servizi igienici, docce e deposito borse

Servizi igienici disponibili presso Palazzo Ducale; docce e deposito borse non disponibili.

Parcheggi presso Piazza Ragazzi del Po (non custodito).

Speciale Società

Sarà riconosciuto un premio di partecipazione alle prime 10 società o gruppi per numero di iscritti.

CONTATTI

Responsabile evento Giovanni Iembo – Cell. 329 7477648

Responsabile Cronometraggio Vidmer Costi

Coordinatore evento Luca Fornasari – Cell. 346 6215075

Email per informazioni: ufficiosport@comune.guastalla.re.it – asdgualtieri2000@gmail.com