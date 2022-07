I Saxofollia si… allargano e tornano a Guastalla con un altro strepitoso e coinvolgente concerto che si terrà giovedì 21 luglio alle ore 21.30 in piazza Mazzini. Da quartetto a Saxofollia XXXL: un ensemble di dodici strumenti, 12 saxofoni, che porta sul palco l’intera famiglia creata da Adolphe Sax, dal sax sopranino fino al basso.

Il repertorio sarà un omaggio all’Italia e alla grande tradizione musicale del nostro Paese che da Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini arriva fino ad Ennio Morricone e Nino Rota con la musica da film.

Uno spettacolo nuovo, che si propone in prima assoluta per la piazza di Guastalla, in cui la maestria dei musicisti e i bellissimi arrangiamenti la fanno da padrone.

La duttilità e la polivalenza del saxofono, in grado di passare rapidamente da morbide sonorità classiche ad accese tinte tipiche della musica moderna, rendono questo progetto inusuale e sempre diverso da se stesso.

Il pubblico sarà trasportato in un paesaggio musicale cangiante, dinamico e al contempo sofisticato, dove differenti stili e molteplici sonorità vengono proposti dalla strepitosa abilità nonché dal raffinato gusto musicale di Saxofollia XXXL.

Programma della serata:

P. Ross Hibis

D. Cimarosa Concerto in Do minore (arr. Sansuini)

G. Rossini Rossiniana (arr. Michele Mangani)

E. Morricone Promenade with Morricone, (arr. Sansuini)

N. Rota 8 ½ (arr. Michele Mangani)

N.Rota Il Padrino (arr. Cristiano Rotatori)

G. Verdi / N. Rota Gattopardo (arr. Cristiano Rotatori)

J. Girotto La Poesia (arr. Domenico Luciano)

R. Galliano Viaggio (arr. Marco Ferri)

bis. C. Corea Armando’s Rumba (arr. Stefano Nanni)

quindi musiche di Pepito Ross, Domenico Cimarosa, Gioacchino Rossini, Ennio Morricone, Nino Rota, Javier Girotto, Richard Galliano

La banda dei 12:

Fabrizio Benevelli (sax sopranino, sax soprano)

Giacomo Mornelli, Francesco Mazzali (sax soprano)

Giovanni Contri, Angelica Ruggeri, Eoin Setti (sax alto)

Marco Ferri, Davide Dal Vignale, Ethan Bonini (sax tenore)

Alessandro Creola, Lorenzo Poletti (sax baritono)ì

Luca Chiarini (sax basso)

Concerto gratuito, organizzato dal Comune di Guastalla con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. Info: uffico cultura tel. 0522.839761 – 756