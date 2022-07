Si svolgerà lunedì prossimo, 25 luglio a partire dalle ore 19 presso la sala delle Adunanze consiliari in via Pretorio, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo. Sono dieci i punti all’ordine del giorno della seduta convocata in presenza dal Presidente Luca Caselli.

Si inizierà con le comunicazioni delle “trasformazione dei servizi di raccolta a seguito dell’avvio della nuova concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

Seguiranno tre interrogazioni.

La prima, a firma della Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni, avente ad oggetto “interventi e azioni per contrastare il disagio giovanile”, a cui seguirà quella, sempre a firma di Maria Savigni, avente ad oggetto “sui lavori di restauro della Guglia in piazza Martiri Partigiani”.

L’ultima interrogazione in programma è a firma del consigliere del Partito Democratico Serena Lenzotti, avente ad oggetto “Pug Sassuolo”.

Terminate le interrogazioni sarà in discussione il “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021: aggiornamento allegati a seguito della certificazione Covid”; a cui seguirà la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del d.lgs 267/2000 – variazione al bilancio 2022-2024 di assestamento generale di cui all’art. 175, comma 8, d.lgs 267/2000”.

Al punto 7 del Consiglio Comunale sarà discussa la “Soppressione passaggio a livello n. 28 – intesa Comune di Sassuolo, Fer srl e Regione E.R. – modifica”.

Quindi l’esame di un Ordine del Giorno a firma del Consigliere Claudia Severi (Forza Italia) avente ad oggetto “piano strategico di contrasto alla siccità” a cui seguirà quello a firma del consigliere Serena Lenzotti (Partito Democratico) avente ad oggetto “Pug: consultazioni ampie per un coinvolgimento di tutta la cittadinanza”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un ordine del giorno a firma sempre del consigliere Serena Lenzotti (Partito Democratico), avente ad oggetto “spazio per verde e giovani”.