Dopo 2 anni di dirigenza della Divisione Anticrimine della Questura, il primo dirigente della Polizia di Stato dr. Antonio Stavale lascia Reggio Emilia per ricoprire il prestigioso incarico di Vicario del Questore di Fermo. Il trasferimento sarà operativo dal prossimo 25 luglio.

Il dr. Stavale è un funzionario che ha dedicato una buona parte della sua vita professionale alla provincia reggiana, essendo stato assegnato nel lontano 1992 alla Questura di Reggio Emilia, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali la dirigenza della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dell’Ufficio immigrazione. Inoltre, dal 2008 fino al 2014 ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto del Questore e di portavoce.

Il Questore di Reggio Emilia, dr. Giuseppe Ferrari, ringrazia il dirigente per l’impegno profuso e per gli importanti risultati conseguiti nell’ultimo biennio, evidenziando in particolare le incisive operazioni portate a compimento nel settore dei sequestri dei patrimoni illeciti che hanno colpito soggetti ritenuti contigui alla ‘ndrangheta e criminali comuni. Non va però sottaciuto – evidenzia il Questore – quanto conseguito in termini di contrasto al fenomeno delle violenze di genere e a quello devianza giovanile, problematiche particolarmente avvertite nel contesto sociale reggiano. Il dr. Ferrari ricorda anche i complessi e delicati impegni di ordine pubblico nei quali il funzionario si è disimpegnato efficacemente quale dirigente dei servizi, rimarcando in particolare la buona riuscita del concerto inaugurale della “Rcf arena” e delle operazioni di messa in sicurezza dell’area delle “ex Reggiane”.

Il Questore augura al dr. Stavale una carriera ancora ricca di soddisfazioni e di successi.