Un corpo nel canale e un mistero in un antico codice: ecco gli elementi dell’estate di fuoco del detective per caso Andrea Muratori, protagonista dell’ultimo romanzo del giornalista Enrico Franceschini “Un’estate a Borgomarina”, edito da Rizzoli.

L’autore, in dialogo con Claudio Gavioli, presenterà il suo ultimo romanzo nella cornice della corte di Villa Boschetti a San Cesario, corso Libertà 49, mercoledì 20 luglio alle ore 19.30. L’evento è organizzato dall’Associazione Vivi SanGér e Consorzio Creativo Modena.

La sinossi – Cosa c’è di più bello che crescere e invecchiare insieme agli amici d’infanzia, in un pittoresco borgo di mare? Eppure, quando l’imprenditore Amos Zoli, l’uomo con l’albergo più grosso, il conto in banca più grosso, lo yacht più grosso, viene ripescato nelle acque del porto canale in un’umida alba di giugno, si scopre che a Borgomarina serpeggiano antichi risentimenti e desideri di vendetta. Chiamato a indagare dalla figlia della vittima, il giornalista in pensione e detective per caso Andrea Muratori si mette alla ricerca dell’assassino tra i personaggi che popolano la piccola stazione balneare della Riviera romagnola. Al suo fianco non possono mancare i suoi inseparabili vecchi compagni di classe, i “tre moschettieri”, e le loro intrepide compagne. La soluzione potrebbe essere nel messaggio in codice lasciato ai posteri dal genio del Rinascimento, Leonardo da Vinci, che cinquecento anni prima ha disegnato il porticciolo locale, ma serve anche la memoria di un’ottuagenaria ex maestra di scuola…Tra pedinamenti notturni, gite al faro, gare di tuffi dal molo, concorsi di bellezza per nonne, abbuffate di pesce, e topi di biblioteca, ci vorrà una lunga estate per scoprire i segreti che animano Borgomarina. Un giallo che affonda le radici nella Storia, una felliniana commedia sull’amicizia, sullo sfondo del mito nazionalpopolare delle vacanze italiane.

Enrico Franceschini (Bologna, 1956) ha girato il mondo come corrispondente estero del quotidiano La Repubblica, pur mantenendo sempre uno stretto legame con una località balneare della riviera romagnola. È autore di più di venti romanzi e saggi tra cui Vivere per scrivere, finalista al Premio Estense 2018. Le altre indagini di Andrea Muratori pubblicate da Rizzoli sono: Ferragosto (2021) e Un’estate a Borgomarina (2022).