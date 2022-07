Ritorna dopo due anni di stop a causa della pandemia l’appuntamento con “Congo and Love”, serata di beneficenza giunta all’ottava edizione e organizzata dai volontari Nicoletta Morini, Natascia Cersosimo e Luigi Parola.

Domenica 24 luglio dalle ore 21 il giardino estivo del Golden Music di Cavriago (via Arduini n. 3) ospiterà l’iniziativa volta a sostenere il Centro Bethanie di Uvira in Congo, dove vivono una settantina di bambini ciechi, sordomuti e con disabilità fisiche. Oltre alle cure mediche e alla riabilitazione, ai bimbi viene fornita un’istruzione scolastica di base.

Obiettivo della raccolta fondi è contribuire ad offrire ai malati cure di qualità e agli studenti sordomuti una scuola che li prepari responsabilmente agli impegni futuri.

L’entrata alla festa “Congo and Love” è a offerta libera: il ricco buffet è offerto in omaggio da alcune attività commerciali e ristoranti del Paese.

Ad allietare la serata, la musica del dj Stefano Foroni, nome molto noto al popolo della notte: è stato tra i primissimi deejay di Reggio e oggi ripropone i grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

Per i bambini, sarà allestito uno spazio con gonfiabili.

Due gli ospiti della serata: suor Bambina Piatti della Congregazione delle Suore Missionarie di Parma, da quarant’anni referente del Centro Bethanie di Uvira in Congo, e il dottor Enrico Banchini, medico chirurgo specialista in rianimazione, anestesia ed emergenza medica in elisoccorso 118, che da anni presta gratuitamente la sua opera al Centro Bethanie.

Il Dott. Banchini fa parte dell’”Associazione Carlo Malchiodi per la ricerca in chirurgia”, che da anni è attiva nella città di Uvira, in Congo, dove ha dato il via all’attività endoscopica, donando all’Ospedale strumentazioni, medicinali e macchinari per la Chirurgia e insegnando allo staff medico locale come utilizzarli. Un ulteriore passo avanti è stato quello di finanziare borse di studio per consentire ai medici congolesi di specializzarsi nelle Università italiane, in Benin e in Congo, garantendo loro una formazione di alta qualità.

Il Dott. Banchini descrive così la situazione attuale in Congo: “La pandemia del Covid è secondaria rispetto ai conflitti armati continui, all’emergenza sanitaria e all’estrema povertà in cui versa il Paese, a dispetto della concentrazione, senza uguali al mondo, di risorse naturali custodite nel sottosuolo. Quella della Repubblica democratica del Congo resta una delle crisi umanitarie più complesse e prolungate dell’Africa, con oltre 27 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria nel 2022.” – continua il Dott. Banchini. “Purtroppo 9 mesi fa forti piogge hanno causato una esondazione su tutta la lunghezza del lago Tanganika, provocando centinaia di morti, tra cui bambini, a Uvira, portando anche ingenti danni al Centro Bethanie, che ora è in ricostruzione. C’è bisogno oggi, più che mai, di sostenere il Centro, che si prende cura dei bambini in condizioni più fragili, che periscono per malattie come ebola, lebbra e malaria”.

Con soli 5 euro donati al Centro Bethanie di Uvira è possibile sostenere le spese per le cure e l’istruzione di un bambino per un intero mese.

La serata “Congo and Love” verrà dedicata al ricordo di “Silvanenin” Morini, Cavriaghino doc e ideatore della festa.

Hanno contribuito all’iniziativa: AM Trasporti di Agrebi Mehrez, Autocarrozzeria F.lli Cerioli, Azienda Agricola F.lli Cagni, Conad Superstore Cavriago, CR Service, ECU Cavriago di Zambonini Consilia, Farmacia San Terenziano, Forno Antichi Sapori, Gonfiabili Pianella, i gestori del Golden Music, La Campagnola (Fiorella), Macelleria Curciarello, Mini Market Cavriago, Pizzeria Family, Pizzeria Paradise, Yogorino di M. Torpinoche.