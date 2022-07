Contrastare la violenza sulle donne anche attraverso l’espressione artistica, non fine a sé stessa, ma con l’obiettivo di tenere sempre alta l’attenzione su un tema ahinoi sempre di strettissima attualità.

E’ con questa finalità che nel tardo pomeriggio di giovedì 20 luglio, nell’incantevole cornice del Giardino Romantico di Villa Sorra, con inizio fissato alle 19.30 andrà in scena Strati d’Arte, uno spettacolo realizzato dall’Associazione Kinesfera insieme al Gruppo VDay con il Patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, un “vero e proprio viaggio itinerante che accompagnerà il pubblico in un percorso di monologhi, musica e perfomance dal vivo – fanno sapere gli ideatori dell’iniziativa aggiungendo che – due gruppi di spettatori, poi, verranno accompagnati in un percorso sensoriale di pura sinestesia, carico di contenuti etici, morali, sociali, culturali ed artistici che si concluderà con un flashmob collettivo tra artisti e pubblico nel nome del contrasto alla violenza”.

“Il Vday Castelfranco Emilia, presente sul territorio da oltre 12 anni, si propone di sensibilizzare sia donne che uomini di ogni età sul tema del contrasto alla violenza – dichiara l’Assessore alle Politiche di genere Rita Barbieri evidenziando che si tratta di – un movimento libero che attraverso l’arte denuncia la piaga della violenza che colpisce le donne. Il valore del rispetto e della vita – ha aggiunto – sono e saranno sempre solidamente al centro del messaggio. Il VdayCF, che fa parte del Vday Internazionale e sposa la causa del OBR (onebillionrising) dove flashmob danzanti portano un unico messaggio per dire no alla violenza, torna quindi con uno spettacolo inedito, dove le parole si mescolano alla danza, dove i 5 sensi sono tutti attivi e dove la location suggestiva accompagnerà i visitatori in una magia che conterrà al suo interno un messaggio tanto chiaro quanto poetico, in un lavoro sinergico e pieno di fascino. Sì, perché l’obiettivo è quello di sensibilizzare al tema violenza facendolo con delicatezza ed eleganza, ma allo stesso tempo con determinazione e chiarezza”.

Appuntamento dunque a Villa Sorra, giovedì a partire dalle 19.30: la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria su kinesfera.com.