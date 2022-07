E’ previsto per mercoledì 20 luglio alle ore 19.00 l’incontro pubblico promosso dall’Azienda USL di Bologna e dall’amministrazione comunale di Monzuno per illustrare gli ultimi aggiornamenti sulla Casa della Comunità di Vado – Monzuno. Durante l’evento saranno illustrati i servizi sanitari che entreranno in funzione nella Casa della Comunità di prossima apertura.

All’incontro che si svolgerà presso la Sala comunale, in via Val di Setta n.35 a Vado interverranno: Bruno Pasquini Sindaco Comune di Monzuno, Paolo Bordon Direttore Generale AUSL di Bologna, Sandra Mondini Dir. Distretto Appennino Bolognese, Cristina Maccaferri Dir. UOC Cure Primarie, Barbara Cacciari Responsabile DATeR Appennino bolognese, Alessandro Santoni Presidente Distr. Socio-Sanitario Appennino Bolognese, Maurizio Fabbri Presidente Unione dei Comuni Appennino Bolognese.

La cittadinanza è invitata a partecipare.