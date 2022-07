“Una persona sempre attenta ai problemi dei ragazzi e del quartiere, che alla scomparsa di don Achille non ha avuto remore nel mettersi ancor di più in prima linea assumendo la carica di Presidente di una società sportiva tra le più attive in città.

La conosco da oltre quindici anni, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto finalizzato al bene della Società Sportiva, che era la sua vita, e dell’intero quartiere Quattroponti. Ci lascia una persona eccezionale che per Sassuolo e per i giovani ha sempre dato tutto ciò che aveva”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Sandra Barbieri, Presidente della Società Sportiva Madonna di Sotto scomparsa ieri al termine di una lunga malattia.

“Al figlio Emanuele e al nipote Alessandro – prosegue il Sindaco – ma anche ai tantissimi amici che lascia non solo a Quattroponti ma in tutta Sassuolo, vanno le più sentite e sincere condoglianze a nome mio, dell’Amministrazione Comunale tutta e dell’intera città di Sassuolo”.

Il funerale di Sandra Barbieri si svolgerà nella mattinata di martedì 19 luglio, alle ore 10,30 presso la chiesa parrocchiale di Madonna di Sotto.