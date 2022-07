La Fiera di luglio ritorna a Campogalliano in versione completa, e più estesa, da sabato 23 a martedì 26 luglio. Cultura, giochi, musica e cibo, saranno, come da tradizione, al centro di un programma fitto di iniziative. Per celebrare questa speciale edizione, l’amministrazione comunale ha deciso di aumentare a quattro le giornate della manifestazione. “Fiera preview” sarà, infatti, una sorta di anteprima dell’intera rassegna, in programma sabato 22 luglio, con l’inaugurazione dello street food, in piazza Vittorio Emanuele II, e l’avvio di mostre ed esposizioni dedicate al tema della città e dell’ambiente.

“Ritorna finalmente nelle piazze, senza più particolari restrizioni, la manifestazione simbolo dell’estate Campogallianese – commenta Luisa Zaccarelli, assessore alla Cultura e agli Eventi – quest’anno abbiamo moltiplicato gli appuntamenti, grazie anche a una collaborazione decisiva con le realtà associative del paese”.

Tra i ritorni più importanti di questa edizione c’è quello di piazza della Bilancia, luogo centrale per tutti i giorni della fiera con un’area dedicata ai giochi per bambini denominata “Piazza Balocchi”, e una mostra temporanea a cura degli studenti delle scuole titolata “Meno rifiuti più futuro”.

Molteplici le iniziative realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio. Si inizia sabato 22 con la mostra di hobbistica in via Garibaldi, curata dal Circolo hobbistico modenese. Spazio poi, la mattina di domenica 24, al moto raduno gastronomico curato dal Motoclub Campo dei Galli e, nel pomeriggio, al mercatino hobbistico espositivo realizzato in collaborazione con M&B Group in piazza Vittorio Emanuele II. Tra le iniziative più attese spicca, lunedì 25 luglio ore 21, il Palio dei circoli, un’amichevole competizione di giochi sull’acqua tra alcune delle più importanti realtà associative del paese.

Grande attenzione riservata anche al cibo, nei suoi aspetti più tradizionali e sperimentali. Da domenica a martedì spazio, infatti, alla cottura dello gnocco fritto a cura delle associazioni locali. In particolare, domenica 24 dalle ore 20 sarà possibile degustare gratuitamente i piatti curati dal resident chef Marcello Ferrarini. Lunedì 25, dalle 20.30, cibo, creatività e forme, saranno protagonisti dell’iniziativa “Il cibo in scena”, evento promosso da Lapam Confartigianato Campogalliano, con la partecipazione della visual food Rita Loccisano.

Tra gli appuntamenti musicali più attesi, in evidenza, domenica 24, il concerto degli Hotel Emilia con l’omaggio ai cantautori emiliani, mentre martedì 26 ironica performance musicale “Canzoni da spiaggia” a cura di Sergio Sgrilli.

Martedì 26 luglio anteprima del video “Benvenuti a Campogalliano”

Aperture straordinarie e gratuite e un percorso di mostra che indaga i molteplici volti dell’universo urbano. È questa la proposta culturale del Museo della Bilancia in occasione della Fiera di luglio 2022. Da domenica 24 a lunedì 26, infatti, gli ambienti museali potranno essere visitati gratuitamente in orario serale dalle 21 alle 23.

Queste aperture eccezionali consentiranno di intraprendere anche i percorsi di “Urbanesimo. Immagini e oggetti dall’universo urbano”, mostra curata da Matteo Mucchi, Giuliana Pagliani e Deposito Urbano, la cui inaugurazione è in programma domenica 24 luglio ore 21. L’esposizione, in programma fino al 18 settembre, indaga l’universo urbano attraverso la relazione tra immagine e oggetti di design. Al centro dell’allestimento è posta la fotografia, intesa sia come strumento tecnico, in grado di documentare i segni che la vita ha lasciato nelle città, sia come pratica artistica che estrae e reinterpreta quelle tracce, offrendo nuovi punti di vista. In esposizione anche diversi “oggetti-rifiuto”, decontestualizzati dalla loro quotidianità e trasformati in elementi di design capaci di unire utilità e bellezza.

Martedì 26 luglio, ore 21, in piazza Vittorio Emanuele II, è in programma la proiezione del filmato “Benvenuti a Campogalliano”, il cui progetto artistico è stato curato dallo staff del Museo. Il video nasce dall’omonimo progetto di comunicazione e promozione turistica sostenuto dalla Fondazione di Modena. Obiettivo del piano, che gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Touring Club Italiano Emilia-Romagna , è la creazione di brevi filmati in grado di attrarre cittadini e turisti, in un percorso emozionale di conoscenza del luogo, della sua storia e delle sue tradizioni. Molteplici i percorsi tematici selezionati, raccontati dal narratore Simone Saccucci: memoria, misura, spiritualità, sapori, natura e sport, sono solo alcuni degli ambiti al centro dei filmati, fruibili dal prossimo autunno attraverso un sito web dedicato, delle video-installazioni permanenti negli ambienti museali e totem con QR code collocati in diversi punti del paese.

Si sposta il mercato del martedì

Martedì 26 luglio l’ordinario mercato cittadino verrà allestito, eccezionalmente, nel parcheggio di via Rubiera, di fronte la scuola primaria “G. Marconi”. Lo spostamento dell’area mercatale è reso necessario dalla concomitanza con la Fiera di luglio, che vede proprio in martedì 26 luglio la sua giornata conclusiva. Da martedì 2 agosto il mercato tornerà ad avere abituale collocazione in piazza Vittorio Emanuele II.