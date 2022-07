Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti con specifica ordinanza dal Questore di Reggio Emilia nei quartieri e nelle aree cittadine maggiormente afflitte da situazioni di degrado e nei luoghi più frequentati dai giovani durante la movida settimanale.

Nello scorso fine settimana, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine E.R. Occidentale e della Polizia Locale di Reggio Emilia, nell’area della stazione Storica-quartiere città Storica, via Paradisi, via Turri sono stati effettuati mirati controlli volti a contrastare i fenomeni di degrado ivi segnalati.

A questi, nelle serate del weekend appena decorso, si sono affiancati i servizi cosiddetti “movida”. L’attività svolta con i servizi interforze ha consentito di identificare 145 persone e controllare 45 vetture.

In seguito, sempre coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato personale dipendente con la collaborazione della Polizia Locale e da personale specializzato della Divisone PASI della Questura, procedeva al controllo delle vie del centro storico ove è preminente la presenza dei giovani per la “Movida” Detti servizi, sono stati incentrati soprattutto nelle zone nelle principali piazza del centro e, in particolare, nella zona del “quadrilatero”. Questi i risultati conseguiti:160 le persone identificate, 6 gli esercizi commerciali controllati, 38 i veicoli. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.