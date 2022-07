L’intervento avrà la durata indicativa di 8-10 giorni e comprenderà lo sfalcio di erbe e arbusti delle scarpate e del fondo del canale. I mezzi d’opera occuperanno il percorso ciclo-pedonale presente tra i due rami del canale, un’area di pertinenza del demanio idrico in concessione d’uso al comune di Bologna. I lavori saranno eseguiti dalla ditta S.E.M. s.r.l., all’interno di un contratto che prevede la manutenzione dei corsi d’acqua.

Tenuto conto che il percorso ciclo-pedonale interessato dall’intervento ha una larghezza limitata, per ragioni di sicurezza, giorno per giorno, nei tratti interessati ai lavori, il percorso verrà chiuso a pedoni e ciclisti durante le ore lavorative, indicativamente dalle 8 alle 17, tramite la posa di barriere e segnaletica di cantiere.

Contemporaneamente, nello stesso periodo, il flusso di acqua all’interno del canale Navile sarà ridotto al minimo per agevolare l’intervento di manutenzione, mantenendo la maggiore portata nel vicino canale del Battiferro.

“Dopo gli interventi straordinari – è il commento dell’assessore Daniele Ara con delega alle reti idriche – si entra ora in una fase ordinaria di manutenzione, che auspicavamo da tanti anni. E’ una bella notizia per il nostro canale e per questo ringrazio la Regione e l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile”.