Orario temporaneo di apertura della Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini, valido dal 25 luglio al 3 settembre: lunedì 9.00-12.30, martedì 9.00-12.30, mercoledì 9.00-12.30, giovedì 9.00-12.30, venerdì 9.00-12.30 e sabato 9.00-12.30. La biblioteca sarà chiusa per ferie da lunedì 8 a venerdì 19 agosto compresi.

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PALZZO FRATTINI

Festeggia quest’anno il suo 38° compleanno ed è una delle realtà più dinamiche della nostra provincia. Costantemente in crescita in termini di strutture e servizi, è luogo di esperienze culturali, umane e ricreative di grande rilievo, indirizzate all’intera cittadinanza con particolare riguardo all’età dell’infanzia e dell’adolescenza. Ogni anno, infatti, amplia la sua già ricca offerta formativa e culturale con progetti che attirano bambini, studenti e adulti. Nella sua parte più tradizionale – con i servizi di pubblica lettura, prestito a domicilio di libri e consultazione in sede – la Biblioteca è composta da oltre 70.000 volumi di tutti i generi con una Sezione Adulti (opere di narrativa, poesia e saggistica, per la ricerca, lo studio o la semplice lettura distensiva) e una ricchissima Sezione Ragazzi indirizzata agli studenti delle scuole dell’obbligo. Non mancano la sezione dedicata alla prima Infanzia con libri per l’apprendimento e libri-gioco e lo scaffale Multiculturale/Sezione Multilingue. In Emeroteca si trovano quotidiani, settimanali, riviste (di viaggi, moda, cucina, arredamento, teatro, musica, attualità…). La biblioteca di Guastalla fa parte del sistema bibliotecario reggiano con un catalogo condiviso per la ricerca dei materiali e, grazie al servizio di Prestito Interbibliotecario, è possibile individuare e ottenere in prestito un libro disponibile presso altre biblioteche in ambito provinciale e nazionale.

Ma la Biblioteca Comunale non è solo questo. Da molti anni svolge attività di promozione alla lettura e più in generale della cultura, proponendo laboratori di lettura, letture animate, approfondimenti didattici. Per gli adulti, presentazioni di libri, incontri con scrittori, studiosi e giornalisti di fama internazionale, corsi di storia, fotografia, arte, ascolto musicale, laboratori di scrittura. Fra le iniziative più interessanti, ogni anno tornano la rassegna “Autori in prestito” e i “B-Days Biblioteche aperte” e si può partecipare ai Gruppi di Lettura: quello per adulti è nato nel 2016, quello per adolescenti nel 2018. Un appuntamento mensile per leggere e condividere, consigliare e scambiarsi libri.

Info: Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini piazza Garibaldi 1, Guastalla (Re) – tel. 0522.839755 – email: biblioteca@comune.guastalla.re.it