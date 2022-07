Proseguono con costanza i controlli dei Carabinieri di tutta la provincia di Modena, soprattutto nelle serate estive dei fine settimana, per prevenire e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, l’abuso di bevande alcoliche e le condotte di guida pericolose per la sicurezza: l’altra notte, i militari della Stazione di Savignano sul Panaro impegnati in uno dei posti di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 38enne risultato alla guida sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza alcolica con contestuale ritiro della patente di guida per la sospensione.



