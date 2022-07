Solo nella tarda mattinata di oggi i Vigili del fuoco di Reggio Emilia, Guastalla e Sant’Ilario hanno completato un intervento su di un vasto incendio che, nella serata di ieri, in via San Michele a Ghiardo Bibbiano, ha interessato circa 700 rotoballe. Le cause che hanno innescato le fiamme non sono state ancora accertate.



