Maranello investe sullo sport. Con il bando pubblico uscito nei giorni scorsi, il Comune sostiene le società, le associazioni e gli altri organismi sportivi senza scopi di lucro, che operano sul territorio comunale, per la realizzazione di progetti durante il 2022. Progetti che potranno riguardare sia le iniziative sportive consolidate ritenute meritevoli di sostegno che le proposte per il progetto “Sport a scuola”: in questo caso saranno sostenute economicamente quelle associazioni che presenteranno e realizzeranno un progetto per la diffusione di attività motorie, da inserire all’interno del Piano dell’Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico.

“Anche per la stagione sportiva 2022-2023, attraverso le società sportive del territorio”, è il commento dell’assessora allo sport Mariaelena Mililli, “cercheremo di proporre progetti capaci di qualificare l’offerta scolastica e dare l’opportunità ai più giovani di orientarsi nel mondo dello sport con proposte variegate che speriamo possano condurli verso attivi sani stili di vita”.

Particolare attenzione, dunque, è riservata alla pratica sportiva rivolta a bambini e ragazzi, elemento qualificante per una crescita sana ed equilibrata, e più in generale ai progetti sportivi legati al territorio e alla comunità. Per partecipare al bando le domande vanno presentate entro venerdì 5 agosto. A sostegno dell’attività sportiva dei cittadini, inoltre, il Comune metterà a disposizione nel prossimo anno scolastico gli spazi delle palestre scolastiche, che potranno essere utilizzati in orario extrascolastico. Si tratta della palestra Messineo presso la scuola media Ferrari, della palestra delle scuole primarie Stradi di Maranello e di quella alle Rodari di Pozza: per utilizzare gli spazi occorre presentare la domanda entro il 4 agosto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Maranello.