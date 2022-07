Con atto del Sindaco metropolitano è stato approvato il “Programma metropolitano degli interventi per il diritto allo studio in attuazione della Legge Regionale n. 26/01. Esercizio finanziario 2022”, riferito in particolare al trasporto scolastico. La Città metropolitana assegnerà le risorse considerando tra le priorità anche la copertura delle spese del trasporto rivolto agli studenti con disabilità.

Per l’anno scolastico 2022/23 la Regione ha stanziato alla Città metropolitana 512.121,87 euro di cui beneficeranno Comuni e Unioni di Comuni. Il riparto del finanziamento regionale avverrà sulla base di criteri che distinguono una parte di budget dedicata al trasporto scolastico collettivo (80%) per un totale di 409.697,50 euro e la restante parte (20%) dedicata al trasporto scolastico degli alunni disabili, per un totale di 102.424,37 euro.

“Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna ha confermato l’importante stanziamento a favore degli Enti locali a supporto di un servizio fondamentale come il servizio del trasporto scolastico – commenta Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano delegato alla Scuola – Priorità va al sostegno del servizio per gli alunni con disabilità e ai territori con minore densità abitativa e maggiori distanze da coprire per garantire il servizio a tutta la popolazione”.