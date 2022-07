Ha preso servizio nei giorni scorsi presso il Comune di San Felice sul Panaro, l’architetto Emanuela Sacchi, 37 anni, medollese che è andata a rinforzare il Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio, occupandosi al momento principalmente di Lavori Pubblici. Emanuela Sacchi, laureata al Politecnico di Milano, ha vinto un concorso ed è stata assunta a tempo indeterminato.

In precedenza aveva già lavorato in Comune a San Felice, nell’Ufficio Mude che si occupa delle pratiche di ricostruzione. Nel suo passato professionale ci sono altre esperienze lavorative in enti pubblici, ma anche in imprese private e la libera professione. A Emanuela Sacchi sono andate le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro.