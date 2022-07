Lunedì 18 luglio si terrà, presso il Castello di Casalgrande Alto, alle ore 21, lo spettacolo ‘In terra infidelium’, a cura di Nove teatro – Teatro Comunale Pedrazzoli. L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna, si terrà alla vigilia del trentennale della strage di via D’Amelio: l’obiettivo, quindi, è diffondere la cultura nella legalità nel ricordo di Paolo Borsellino.

Come nasce questo spettacolo? Nel 2012 il Festival Teatro e Legalità di NoveTeatro vince il bando della Regione Emilia Romagna di cui alla L.R. n° 3/2011 art.3 “Misure per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso”. Da allora è diventato protagonista sul territorio regionale e non di una grande azione di sensibilizzazione a tematiche d’interesse sociale con il linguaggio teatrale. Attraverso questa arte infatti, NoveTeatro riflette sul valore della legalità, analizza un fenomeno – quello della criminalità organizzata – sempre più diffuso e radicato in Italia, fa memoria e racconta la storia di chi ha perso la vita per etica e senso civico.

In Terra Infidelium è uno dei primi spettacoli che NoveTeatro ha creato per il Festival Teatro e Legalità. Si tratta di uno spettacolo itinerante di piazza a stazioni: si radunerà il pubblico in un punto prestabilito che definiremo stazione di partenza o di raduno. Un cantastorie con racconti e musiche condurrà il pubblico in altri spazi (stazioni appunto) scelti in accordo con l’amministrazione. In queste stazioni vi sarà un attore /attrice che racconterà una storia di lotta alla criminalità organizzata: i racconti riguarderanno storie realmente accadute e personaggi realmente esistititi. Lo spettacolo prevede quindi una non-stanzialità del pubblico e un piccolo spostamento. In totale la durata sarà all’incirca di 1 ora, nella quale il pubblico conoscerà i personaggi, entrerà in empatia con loro, li giudicherà e rifletterà: storie vere di legalità, un viaggio nella memoria e nella presa di coscienza.