Incidente stradale questa mattina poco prima delle 5 in via per San Vito a Spilamberto. Coinvolte due autovetture. Sul posto i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Quattro i feriti soccorsi. Dinamica al vaglio delle forze dell’ordine.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013