Frassinoro dedica il fine settimana, da sabato 16 luglio a domenica 17 luglio, alla terza edizione del festival di piccole voci libere “Sconfinamenti”, una rassegna di incontri al castello, promossa dal Comune e sostenuta dalla Fondazione di Modena, con scrittori, traduttori, insegnanti e musicisti, dedicati alla letteratura illustrata per l’infanzia internazionale.

Mantenendo come filo conduttore il tema della protezione, partendo da un gioco linguistico e culturale che accoglierà una nuova serie di incontri volta a celebrare l’importanza e la bellezza dell’interculturalità: “Se la tigre nel nostro immaginario collettivo è un animale strettamente legato alla ferocia, è così per tutte le culture?”.

Come sottolinea Oreste Capelli, sindaco di Frassinoro, «questo festival offre l’occasione di scoprire una letteratura di qualità di grande interesse anche per gli adulti, riflettendo su un tema così importante come la protezione, in un contesto naturale così suggestivo con lo scopo anche di promuovere il nostro territorio».

Per la responsabile della direzione artistica Isabella Silvestri «è un onore per tutto il comune di Frassinoro accogliere il pittore e autore cinese Chen Jiang Hong che grazie alla bellezza e alla profondità dei suoi albi illustrati darà modo, a grandi e a bambini, di riflettere in termini di umanità e di universalità. Chen sarà accompagnato dall’editrice di Babalibri, Francesca Archinto, e da altri ospiti che daranno voce a una letteratura per l’infanzia internazionale e piena di vita».

Il festival si svilupperà per l’intero fine settimana del 16 e del 17 luglio alternando dialoghi a più voci, formazione per adulti, appuntamenti per bambini, musica dal vivo e atelier tra il castello di Frassinoro e i boschi della zona.

Al festival aderiscono la libreria vignolese “Castello di carta” che allestisce una propria postazione al castello per le intere giornate, accogliendo i firmacopie degli ospiti.

La partecipazione agli eventi del festival, è gratuita, ma occorre prenotarsi scrivendo a sconfinamentifestival@gmail.com o telefonando al 349 7707396 entro giovedì 14 luglio 2022.

LE PRESENTAZIONI DELLA RASSEGNA: ALBI ILLUSTRATI, MUSICA CINESE E LABORATORI NEL BOSCO

Il programma di “Sconfinamenti: festival di piccole voci libere” di Frassinoro parte sabato 16 luglio, alle ore 1o, al castello di Frassinoro con i saluti del sindaco Oreste Capelli; a seguire l’incontro per adulti con Chen Jiang Hong – pittore e autore cinese, ma francese di adozione – e Francesca Archinto – editrice di Babalibri – dal titolo “Storia nelle storie, esilio e protezione”, mentre alle ore 14.30 i due relatori presenteranno ai bambini e alle famiglie l’albo illustrato “Il principe tigre”, a cui seguirà un atelier di pittura cinese nel bosco e la sessione di firmacopie a Castello con l’ape-merenda curato dalla Proloco di Frassinoro e accompagnato dalla musica di Ilenia Fu.

Domenica 17 luglio alle ore 10.30 al castello di Frassinoro Chen Jiang Hong terrà un incontro aperto anche ai più piccoli dal titolo “in dialogo con i bambini” con un atelier di pittura cinese dal vivo e firmacopie con l’autore, mentre alle 14 Silvia Torchio presenterà, in dialogo con Isabella Silvestri, l’albo illustrato “La pietra blu” capolavoro del prestigioso autore taiwanese Jimmy Liao di cui è agente e traduttrice, riflettendo su come gli albi illustrati possano essere portati a scuola come uno strumento glottodidattico e interculturale dal ciclo prescolare alla scuola secondaria.

A seguire Silvia Geroldi e Alice Coppini condurranno due atelier nel bosco dal titolo “portiamoci a casa una tigre” e a seguire la sessione conclusiva di firmacopie con gli autori e l’ape-merenda curato dalla Proloco di Frassinoro accompagnato dalla musica di Ilenia Fu, che suonerà il guzheng, uno strumento della tradizione musicale cinese.