Il Festival Mundus prosegue a Reggio Emilia lunedì 18 luglio con uno dei maggiori esponenti del Latin jazz, Omar Sosa e il suo strabiliante piano che si fonde con le percussioni di Ernesttico in “B-BLACK”: un dialogo musicale tra i due artisti cubani accomunati non solo dalle medesime radici, ma anche dal condiviso interesse verso gli strumenti elettronici e i suoni campionati. Entrambi inoltre prediligono un approccio alla musica orientato all’improvvisazione e alla libertà di espressione, divertendosi con l’interazione spontanea della loro energia e del dialogo musicale. B-Black è l’intreccio creativo di due mondi musicali molto affini che ci trasporta dagli echi popolari afro-latini di Cuba verso la musica elettroacustica.

Omar Sosa, compositore e pianista cubano, classe 1965, nominato sette volte ai Grammy, è uno dei jazzisti più versatili e completi della sua generazione, un punto di riferimento per il jazz internazionale. Capace di fondere mirabilmente elementi jazz, world music e elettronica con le sue radici afrocubane, dando vita ad una sonorità fresca e originale dal forte sapore latino, ma lasciando sempre grande spazio all’improvvisazione. Ha all’attivo una ventina di dischi da leader, tra cui sei album di piano solo, collabora regolarmente con artisti internazionali di grande fama.

Ernesto Rodriguez in arte Ernesttico è un percussionista cubano, si laurea al Conservatorio dove è docente in percussioni. Grazie all’esperienza maturata in ambito accademico inizia una prestigiosa carriera che lo porta a collaborare con i più importanti artisti cubani. Nel 1995 viene invitato dal cantante Pino Daniele per un tour in Italia, paese dove si stabilisce. A seguire collabora con artisti del calibro di Jovanotti, Raf, Eros Ramazzotti, Gloria Estefan, Laura Pausini, Giorgia, Noa, Renato Zero, Zucchero, per citarne alcuni. Il suo stile si caratterizza per la ricerca di nuove forme di linguaggio e si basa su una combinazione di percussioni, batteria, sintetizzatori e voce.

