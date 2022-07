“Dalla segnalazione di alcuni cittadini attenti all’ambiente” – dichiara Bokar Diop, presidente di Legambiente Reggio Emilia – “sono emersi nuovi abbandoni di particolare gravità nelle campagne zona Villa Sesso, ,visto che, oltre al ritrovamento di diversi sacchi con materiale risalente a lavorazioni di maglieria, elettrodomestici, materassi, rifiuti vari, sono state trovate borse contenenti medicinali. Fortunatamente la maggior parte dei cittadini non abbandonerebbe mai tali rifiuti, ma l’abbandono dei rifiuti inizia dai piccoli gesti, un mozzicone buttato per terra, i contenitori di cibo take-away abbandonati su una panchina, i chewing gum sputati per strada, i fazzoletti gettati dal finestrino dell’auto… sono rifiuti piccoli ma numerosi che vengono lasciati in giro per noncuranza e inquinano le falde acquifere, il suolo, i fiumi, possono mettere a rischio la salute umana e compromettono la bellezza e la sicurezza della nostra provincia, con conseguente danno per l’economia e il turismo. Questi abbandoni sono segno di inciviltà e di scarso decoro per quanto riguarda il territorio”.

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Reggio Emilia durante i sopralluoghi hanno verificato l’eventuale presenza di elementi atti a rintracciare i responsabili e segnalato la situazione agli organi competenti. “Per tutelare il nostro territorio resta indispensabile la collaborazione dei cittadini, che frequentano luoghi solitamente non battuti dalla normale vigilanza” – conclude Bokar Diop “E’ essenziale che i cittadini, le amministrazioni, le scuole, le aziende e gli esercizi commerciali uniscano le forze insieme ai volontari e alle Guardie Ecologiche di Legambiente per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti nella nostra Provincia con iniziative di comunicazione che sensibilizzino i cittadini verso comportamenti più rispettosi dell’ambiente”. Per le segnalazioni inerenti abbandoni di rifiuti sul suolo o il rilascio di sostanze inquinanti nei corsi d’acqua è possibile chiamare il “TELEFONO VERDE” di Legambiente al numero 0522.431166 o scrivere a info@legambientereggioemilia.it.