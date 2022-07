Il sindaco Matteo Lepore ha ricevuto oggi a Palazzo d’Accursio Christophe Boltanski, nipote dell’artista Christian Boltanski. Erano presenti anche la delegata alla Cultura Elena Di Gioia, la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni e la presidente dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica Daria Bonfietti.

Christophe Boltanski è oggi a Bologna per introdurre “Il nascondiglio”, lo spettacolo scritto a partire da un suo omonimo libro con drammaturgia originale Elena Bucci, che andrà in scena questa sera alle 21.15 al Parco della Zucca, nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica, in via di Saliceto 3/22.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Attorno al Museo ed è stato scelto dall’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica per ricordare nel primo anniversario dalla sua scomparsa Christian Boltanski, autore dell’installazione “A proposito di Ustica”.