PALERMO (ITALPRESS) – La 33a edizione dei Palermo Ladies Open si tinge di azzurro con sei wild card assegnate a tenniste italiane il cui numero complessivo sale così a dieci. Il torneo prenderà il via sabato 16 luglio con le partite del tabellone di qualificazione. “La Federazione – ha spiegato il direttore del torneo Oliviero Palma – ha assegnato gli ‘invitì per il tabellone principale ad Elisabetta Cocciaretto (numero 118 del ranking) e Lucrezia Stefanini (n.179), mentre noi rimaniamo legati a Sara Errani (n.127 al mondo, per lei 13esima partecipazione al torneo del Country) che ha dimostrato di essere ancora molto competitiva vincendo domenica scorsa il Wta 125 di Contrexeville, in Francia. Saranno, pertanto, ben 6 le azzurre (oltre a Cocciaretto, Stefanini ed Errani, ci sono anche Trevisan, Paolini e Bronzetti) nel tabellone principale ovvero una pattuglia in grado di puntare a fare tanta strada”. A guidare il tabellone sarà dunque la semifinalista del Roland Garros 2022, Martina Trevisan (numero 26 al mondo), al via anche la francese Chloe Paquet (che chiude il tabellone principale con la posizione numero 101 del ranking) e tante protagoniste della stagione. Su tutte la francese Caroline Garcia (ex numero 4 al mondo, adesso 48) reduce dall’ottavo titolo in singolare nel circuito Wta (a Bad Homburg) e dal successo nel doppio (in coppia con la Mladenovic) agli Open di Francia, e la cinese Shuai Zhang (numero 37 del ranking) vincitrice quest’anno a Lione del suo 5^ titolo Wta in singolare e soprattutto, finalista in doppio a Wimbledon. “Si preannuncia un torneo di qualità con le azzurre che, dopo tanti anni, avranno la possibilità di vincere – ha sottolineato Giorgio Cammarata, presidente del Country Time Club – siamo convinti di assistere, nel rispetto della tradizione, a partite avvincenti ed incerte”. Un’altra wild card per le qualificazioni è andata a Dalila Spiteri (vincitrice delle “prequali” riservate alle migliori 8 tenniste siciliane), le altre 3 sono state assegnate dalla Federtennis a Lisa Pigato (19 anni, n. 380), Nuria Brancaccio (22 anni, n. 456) e Matilde Paoletti (19 anni, n. 943 del ranking). I 33^ Palermo Ladies Open, dotati di un montepremi di 275 mila dollari, avranno un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).