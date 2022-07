Sarà l’intensità del ricordo del grande Pino Daniele ad aprire a Castelfranco Emilia un altro lungo fine settimana pieno di iniziative. Venerdì sera 15 luglio, infatti, sul palco di piazza Garibaldi è in programma con inizio fissato alle 21.00 “Nero a metà”, una serata con i grandi classici dell’indimenticato artista campano, riproposti dalla voce di Davide Cambi. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è a cura della Proloco.

Sempre venerdì sera e sempre con inizio programmato alle 21.00, ma spostandoci a Manzolino, nuovo appuntamento con “Cinetour sotto le stelle” e la proiezione de’ “Il piccolo yeti”, a cura delle Parrocchie della Zona pastorale di Castelfranco Emilia.

Passando a sabato, altra imperdibile iniziativa per i più piccini attesi dalle 17.00 nella bellissima cornice del Parco di Villa Sorra per un nuovo appuntamento con “Favole a merenda”, letture animate per bambini a cura della Biblioteca comunale e dell’Associazione culturale Bugs Bunny.

Sempre sabato, ma verso il calar della sera, spazio alle golosità: dalle 20.00 a La Fattoria di Gaggio sarà la volta di “Pizzeria sotto le stelle”, a cura della locale Polisportiva.

Un intenso sabato sera che sarà arricchito anche da un altro appuntamento in programma sul grande palco di piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia dove, dalle 21.00, andrà in scena “Immagini sonore”, concerto dell’Orchestra La Toscanini Next Ensemble.

Infine, allargando leggermente i “confini” del weekend all’inizio della prossima settimana, segnaliamo in agenda altri due importanti appuntamenti: il primo in programma lunedì sera a Castelfranco Emilia al Parco Europa Antonio Megalizzi dove, dalle 21.00, prenderà corpo un’altra tappa di “Letture sotto le stelle”, letture animate per bambini a cura della Biblioteca comunale e dell’Associazione culturale Bugs Bunny. Il secondo, da non perdere, si terrà invece martedì 19 luglio quando, dalle 21.00, sul palco centrale di piazza Garibaldi il sipario si alzerà su “Giovanni e Paolo. Al di là di Falcone e Borsellino”: uno spettacolo teatrale, a trent’anni dalla strage di Capaci e nel giorno esatto della ricorrenza del trentennale della strage di via D’Amelio, portato in scena dalla Compagnia Teatrale la Bottega del pane, con la regia di Dario Garofalo e realizzato in collaborazione con la Giunta Distrettuale Emilia Romagna dell’ANM.