La progressiva de-materializzazione dei processi amministrativi ha cambiato anche il modo di ottenere la fornitura dei libri di testo per le famiglie degli alunni iscritti alle scuole primarie dell’Unione del Sorbara. Da quest’anno sarà così attivo il servizio delle cedole on-line: non sarà più distribuita la cedola cartacea ma sarà sufficiente recarsi presso i rivenditori convenzionati con il solo codice fiscale dell’alunno a partire da lunedì 18 luglio 2022 per ottenere i libri di testo scelti dal proprio istituto scolastico.

Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma, accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu, potrà consegnare i libri richiesti. I libri saranno assegnati una sola volta ai residenti dei Comuni dell’Unione del Sorbara.