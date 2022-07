Dal garage di casa gli era stata rubata una bicicletta di valore, ma grazie un dispositivo telematico è riuscito a localizzarla con precisione, e a chiedere l’intervento della Polizia Locale: gli agenti intervenuti hanno effettivamente ritrovato la bici in un condominio cittadino, potendo restituirla al legittimo e previdente proprietario.

Ora sono in corso accertamenti per cercare di risalire all’autore o autori del furto.

Commenta Davide Golfieri, Comandante della Polizia Locale dell’Unione: «Questo è un esempio di come la tempestiva segnalazione, unitamente all’applicazione tecnologica installata, ha consentito il recupero immediato del mezzo rubato. In generale, il nostro consiglio è sempre di denunciare i furti subiti, perché la collaborazione dei cittadini e quella fra le forze dell’ordine è fondamentale per contrastare il crimine».