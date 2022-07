Stamane intorno alle 10:30 a Cibeno di Carpi, un’autovettura ha preso fuoco mentre transitava lungo via Roosevelt. Da quanto hanno potuto ricostruire i Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, il conducente accortosi che vi era un problema all’auto ha accostato, mentre si è subito sviluppato l’incendio. No si registrano feriti.



