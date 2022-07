L’Ufficio Tributi del Comune di Fiorano Modenese ha inviato una seconda newsletter interamente dedicata alla Tari (Tassa Rifiuti), che fa seguito a quella precedente, diffusa a metà maggio. Lo scopo è illustrare le misure che l’Amministrazione ha potuto mettere in campo in questo ambito col fine di contribuire al contenimento delle difficoltà economiche provocate dalla pandemia; un’emergenza che, seppur dichiarata cessata al 31 marzo, continua a creare un grave disagio economico-finanziario alle attività produttive, commerciali e in generale all’intero tessuto socio-economico del territorio.

Sono due le tipologie di agevolazioni Tari 2022 previste, e perché vengano riconosciute è necessario i contribuenti presentino regolare richiesta. La prima è un’agevolazione TARI destinata alle utenze domestiche, concessa previa istanza da presentare entro il 15 ottobre, per i soggetti che rientrano nelle fasce di reddito ISEE comprese da 0 a 20 mila euro.

La seconda tipologia è destinata alle utenze non domestiche concesse a seguito di una domanda da presentare entro il 31 ottobre 2022 per le attività che hanno subito un calo di fatturato.

Tale newsletter con tutte le informazioni è reperibile sul sito del Comune. L’Ufficio Tributi può essere contattato tramite la mail tributi@fiorano.it oppure tramite i numeri 0536-833224/262/269.