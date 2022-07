Essere coinvolti in un incidente stradale non è certo un’esperienza positiva, però avere al proprio fianco consulenti che ti sanno assistere e consigliare correttamente sui tuoi diritti nella gestione del sinistro, può essere di grande utilità. Sia per quanto riguarda i danni subìti dalle persone che per i danni subìti dal veicolo.

“Mettiamoci al riparo dai danni” è il servizio organizzato da Federconsumatori Bologna con Cna Bologna e il suo settore di imprese dell’Autoriparazione. Al numero verde, 800-256110, attivo 24 ore al giorno, consulenti di un team composto da avvocati, medici legali e periti offriranno assistenza nella gestione della pratica dell’incidente.

Il numero verde informerà del diritto di chi deve riparare un danno a rivolgersi alla propria carrozzeria di fiducia. Nel caso in cui l’utente non dovesse averla, verrà segnalata una lista di carrozzerie che si sono rese disponibili. Allo stesso tempo verrà offerta assistenza nella redazione della denuncia del sinistro alla compagna assicurativa, fino alla fase più delicata delle trattative finalizzate ad ottenere la liquidazione del danno.

“Federconsumatori è attiva nella consulenza ed assistenza nella redazione di diffide e reclami in materia di diritto consumeristico e nell’attivazione di procedure per la definizione dei contenziosi in sede stragiudiziale – spiega Dante Colombetti, Presidente Federconsumatori Bologna -. Ora, in collaborazione con Cna, abbiamo attivato un nuovo canale dedicato al risarcimento danno da circolazione stradale. La sinergia con Cna e quindi con le autocarrozzerie consentirà all’utente di poter usufruire di un servizio efficiente che oltre alla istruttoria della pratica di risarcimento dei danni, gestirà con tempestività anche le problematiche connesse al danno materiale del veicolo: ritiro, riparazione, servizio auto sostitutiva”.

“Gli autoriparatori Cna – prosegue Claudio Pazzaglia, Direttore Cna Bologna – da sempre stanno informando i consumatori del diritto di scegliere il proprio autoriparatore di fiducia, anni fa avevamo lanciato la campagna ‘Dai fiducia al tuo carrozziere”. Il nostro obiettivo è quello di assicurare la libertà di concorrenza nel mercato della riparazione, tutelare la qualità delle riparazioni e la sicurezza della circolazione stradale”.

“L’automobilista spesso non è informato dei dettagli e dei meccanismi che si celano dietro la riparazione di un veicolo incidentato e del relativo risarcimento del danno – aggiunge Luca Tosi, Presidente Autoriparatori Cna Bologna –. L’autoriparatore, oltre ad eseguire una riparazione a regola d’arte, può essere a sua volta un consulente del cliente in grado di fornire, insieme a Federconsumatori, le indicazioni utili alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e di assistere il cliente che ha diritto ad un giusto risarcimento”.

“Le carrozzerie che si sono rese disponibili – afferma Sabrina Betti, Vicepresidente Cna Bologna e titolare di un’impresa di autoriparazione – si impegnano ad esporre presso la propria sede la locandina di ‘Mettiamoci al riparo dai danni’ e a diffondere anche tra i propri clienti la possibilità di richiedere assistenza a Federconsumatori contattando l’apposito numero verde. La lista di autofficine che possono aderire è aperta ad altre aziende dell’autoriparazione che fossero interessate”.

“Federconsumatori offre assistenza e consulenza legale su temi molto importanti per i consumatori – dice AnnaFilomena Guercio, Coordinatore consulenza legale Federconsumatori Bologna –. Ci occupiamo in particolare di contratti bancari ed assicurativi, commercio elettronico, truffe informatiche, contratti di compravendita, danno da prodotto difettoso e/o non conforme, contratti di telefonia, contratti di fornitura gas, luce ed acqua, contratti di trasporti, pratiche commerciali scorrette ed abusive. Ora in sinergia con Cna abbiamo deciso di attivare questo nuovo canale dedicato alla assistenza specifica nella tutela in materia di responsabilità da circolazione dei veicoli”.

“Federconsumatori Bologna e Cna Bologna – conclude Valeria Marrese, Consulente legale Federconsumatori Bologna – hanno un obiettivo comune: affermare la legalità nella gestione dell’infortunistica sia a tutela del singolo danneggiato che della categoria degli artigiani che vengono coinvolti nella riparazione delle autovetture”.

Dati sugli incidenti stradali

Analizzando i dati più recenti della Città Metropolitana di Bologna, nei primi nove mesi del 2021 gli incidenti stradali sono stati 2.574 con 3.370 feriti.

In tutto il 2020 gli incidenti stradali furono 2.633 (effetto lockdown), nel 2019 furono 3.805, nel 2018 furono 3.810.

Per quanto riguarda i singoli Comuni, sempre per i primi nove mesi del 2021 a Bologna ci sono stati 1.319 incidenti stradali, 184 ad Imola, 97 a Valsamoggia, 90 a San Lazzaro, 66 a Casalecchio, 62 a Zola Predosa.

Sportelli Federconsumatori

Questi sono i Comuni bolognesi in cui è presente uno sportello Federconsumatori:

Bentivoglio, Bologna, Bologna Savena, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno,

Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castenaso, Crevalcore, Granarolo Dell’Emilia, Imola,

Minerbio, Marzabotto, Pieve di Cento, Porretta Terme, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Zola Predosa.