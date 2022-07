Nei giorni scorsi, presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Sassuolo, i carabinieri hanno arrestato un 30enne residente a Scandiano per violenze nei confronti della compagna. I militari sono stati avvisati dai sanitari dell’ospedale sassolese dopo che, in piena notte, al pronto soccorso si è presentata una ragazza con il volto tumefatto e traumi ad un braccio. La donna avrebbe raccontato di aver avuto un brutto incidente.

Poco dopo al nosocomio si sarebbe presentato anche un uomo, il compagno di quest’ultima, che chiedeva informazioni circa le condizioni della ferita. A questo punto il personale sanitario ha allertato i carabinieri. Giunti sul posto i militari, conclusi gli accertamenti e ricostruita la vicenda, hanno arrestato il 30enne. Lunedì l’uomo è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia: si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, per ora il rimane in carcere. Nel frattempo si prepara il trasferimento degli atti dalla Procura di Modena a quella di Reggio, competente territoriale in quanto l’aggressione si sarebbe verificata a Scandiano. La vittima sarebbe stata dimessa.