La nuova fase della campagna di vaccinazione anti-Covid per la seconda dose booster (quarta dose) interessa da oggi anche la nostra provincia e, come nel resto della Regione Emilia Romagna, ne sono destinatari:

tutti i cittadini dai 60 anni in su;

le persone dai 12 anni in su (nate sino al 2010) che presentino condizioni di elevata fragilità dovuta a patologie preesistenti o concomitanti (vedi elenco allegato).

La seconda dose booster è raccomandata dal Ministero della Salute in considerazione dell’attuale aumento della circolazione virale e delle evidenze disponibili sulla sua efficacia nel prevenire forme gravi di Covid 19 sostenute dalle varianti più diffuse.

L’appuntamento per la vaccinazione potrà essere prenotato a partire dalle 14:00 di oggi rivolgendosi ai canali abituali: sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute (no CupTel).

È attiva una sede vaccinale per ogni distretto sanitario e al cittadino sarà data possibilità di scelta.

Prosegue, nel frattempo, la chiamata attiva via sms da parte dell’azienda sanitaria per la fascia di cittadini dagli 80 anni in su, iniziata mesi fa.

Dose booster

Come specificato dalla circolare ministeriale, per la somministrazione della seconda dose di richiamo deve essere trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (fa fede la data del test diagnostico positivo), sia nel caso degli over 60, sia per i fragili dai 12 anni in su, cioè con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, come ad esempio la disabilità grave, la sindrome di Down, la fibrosi cistica e altri tipi di condizioni, il cui elenco completo è stato definito dal Ministero. Per i 12-17enni sarà utilizzato il vaccino Comirnaty (BioNTech-Pfizer), per i maggiorenni entrambi i vaccini a mRNA (Comirnaty di Pfizer-BNT e Spikevax di Moderna).

Sedi vaccinali nella provincia di Reggio Emilia

Reggio Emila: ex ospedale Spallanzani, viale Umberto I n.50 (ingresso 4);

Scandiano: Centro Fiere, Piazza Prampolini n.1;

Montecchio: Casa della Salute “Spreafico”, Via Saragat n.11;

Guastalla: Ospedale, Via Donatori di Sangue n.1;

Correggio: Centro Prelievi, Via Circondaria n.26;

Castelnovo Monti: Ospedale S. Anna, via Roma n.2.