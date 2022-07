Dopo le due esibizioni della “new generation” a Villa Tarabini, il Festival Albinea Jazz 2022 entrerà nel vivo sabato 16 luglio con il concerto del duo composto da Nduduzo Makhathini & Logan Richardson, che si esibiranno all’interno della Cantina Albinea Canali, alle ore 21.30.

Makhathini è cresciuto in Sud Africa assorbendo da una parte la tradizione della musica tradizionale Zulu, dall’altra quella della musica jazz del proprio paese, in primis di Abdullah Ibrahim, Moses Molelekwa e del suo mentore Bheki Mseleku, colui che lo introdurrà al jazz statunitense. I suoi riferimenti si individuano in McCoy Tyner, Andrew Hill, Randy Weston e Don Pullen, la sintesi dei quali lo porta a definire il proprio stile pianistico, apprezzato sia negli States, dove suona con Wynton Marsalis e Azner Lawrence, che in Inghilterra, dove fonda con Shabaka Hutchins la band Ancestors. Dopo numerosi apprezzati album a suo nome approda alla Blue Note Record nel 2020 con l’acclamato Modes of Communication: Letters from the Underworlds. Logan Richardson, nasce in Kansas, ma è a New York che si pone al centro dell’attenzione della comunità jazzistica, collaborando con molti dei musicisti più interessanti della sua generazione, in particolare Jason Moran a Nasheet Waits e con mentori del calibro di Staley Cowell, Billy Hart e Buch Morris. Negli anni lo troviamo nei più svariati contesti, da Parigi a Roma ed oggi a Los Angeles, sempre al centro della scena musicale. In qualità di leader la sua consacrazione avviene con l’album Shift inciso per la Blue Note Records assieme a Pat Metheny.

Seguirà, domenica 17 luglio, nel parco dello splendido edificio storico Villa Arnò, il grande concerto di Joe Lovano and Dave Douglas Sound Prints Quintet (ore 21.30). Prima dell’inizio del concerto verrà consegnato il premio dedicato alla memoria di Roberto Zelioli, storico protagonista della vita pubblica albinetana e reggiana, oltre che grande appassionato di musica, a un artista o a un gruppo jazz ritenuto di particolare valore e qualità.

Infine, il 18 luglio, al parco dei Frassini, concerto di Jaques Morelenbaum CelloSam3aTrio (ore 21.30).

I biglietti di questi tre concerti sono acquistabili in prevendita sul sito www.vivaticket.com al link: https://www.vivaticket.com/it/tour/albinea-jazz-2022/3024

(commissione per la prevendita € 2,00)

I posti sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto.

È caldamente consigliato acquistare i biglietti tramite questa modalità, per evitare file la sera stessa del concerto.

E’ possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita di Vivaticket (cerca il punto vendita a te più vicino www.shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), oppure in loco la sera stessa del concerto.

Per informazioni contattare la biblioteca P. Neruda di Albinea: 0522/590232 biblioteca@comune.albinea.re.it.